Dopo tanta attesa è arrivato il momento di iniziare a pensare ai match ufficiali ed al campionato. La squadra bianconera è pronta per affrontare l'Hellas Verona in quello che è definibile come un vero e proprio derby sul campo da gioco. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla squadra e soprattutto sulla probabile formazione che scenderà in campo per fare la differenza. Ecco gli uomini scelti da mister Kosta Runjaic.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Hellas Verona | La probabile di Runjaic: tante le sorprese
udinese
Udinese-Hellas Verona | La probabile di Runjaic: tante le sorprese
L'Udinese mette a referto un colpo di primissimo livello per il suo mercato, ecco tutti i dettagli sul suo futuro e la probabile di Runjaic
Udinese (3-5-2): Razvan Sava; Matteo Palma, Thomas Kristensen, Oumar Solet; Kingsley Ehizibue, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Sandi Lovric, Jordan Zemura; Iker Bravo, Keinan Davis. All. Kosta Runjaic.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul nuovo centravanti dei bianconeri. Ecco il nuovo Lucca <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA