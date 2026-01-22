Hellas Verona-Udinese | Mister Runjaic sceglie l’attacco: ecco le opzioni

Il Verona di Paolo Zanetti è il prossimo avversario dei bianconeri di Udine sul calendario. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli

Mister Kosta Runjaic deve riscrivere il suo attacco nel corso della prossima partita di campionato. Un appuntamento tutt'altro che semplice contro una squadra di primissimo livello come gli Scaligeri. Il Verona ha bisogno di punti per provare a conquistare la salvezza e proprio per questo la sfida con l'Udinese assume un'importanza decisiva.

Il tecnico dovrebbe aver già deciso quello che sarà il suo attacco. La squadra dovrebbe avere all'interno della rosa le prestazioni di Keinan Davis dal primo minuto e di un altro attaccante come Valentin Bayo. L'alternativa sarebbe quella di schierare il giovane Gueye titolare. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva il nuovo Thiago Silva? Ecco i dettagli <<<