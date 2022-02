Hellas Verona – Udinese / Si salva solo uno: ecco il top dell’incontro

Si conclude lo scontro di campionato tra l'Hellas Verona e l'Udinese. Ecco il top ed il flop di questo incontro. Ha sorpreso tutti

Si conclude la venticinquesima giornata di Serie A. La società bianconera era attesa da un match tutt'altro che semplice, l'unico obiettivo era quello di ritrovare una riconferma dopo la grande vittoria di domenica scorsa contro il Torino. Sfortunatamente non è arrivata, anzi, arriva il passivo peggiore della stagione. Solo un'altra volta il team dei Pozzo è uscito dal campo con un 4-0 (contro il Napoli). Anche se la prestazione, in realtà, non è stata delle peggiori. Intanto andiamo a vedere uno dei pochi che è riuscito a brillare in un pomeriggio così buio. Andiamo a vedere il top e poi il flop di questo match.

Il top

Uno dei pochi che è riuscito a superarsi è il trequartista spagnolo Gerard Deulofeu, una vera e propria spina nel fianco della difesa gialloblù. Alla fine, però, non è stato capace nel mettere la palla in fondo alla rete. Il suo duello con Montipò è stato sicuramente uno dei più importanti e decisivi ai fini dell'incontro. Il primo ingaggio all'inizio del primo tempo, quando subito dopo l'uno a zero ha cercato un tiro che si è concluso al lato. Però anche in altre situazioni ha provato a rendersi pericoloso. Alla fine esce sconfitto dal campo, ma sicuramente con la magra consolazione del migliore bianconero in campo.

Il flop

Il peggiore in campo era stato tra le sorprese domenica scorsa. Ora, in una sola settimana, si dimostra non pronto per il nuovo ruolo. Stiamo parlando del difensore centrale olandese Marvin Zeegelaar. Sui quattro gol subiti spesso c'è il suo errore (decisivo). Dal prossimo match sarà difficile poterlo vedere come braccetto sinistro difensivo. Non perderti tutte le valutazioni dell'incontro appena concluso. L'Hellas ha inflitto un risultato a dir poco imbarazzante, ma la squadra bianconera ha avuto anche tanta sfortuna. Ecco le pagelle della venticinquesima giornata di campionato <<<