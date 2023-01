Udinese-Hellas Verona / Il top ed il flop dell’incontro: Samardzic unico

La squadra di Andrea Sottil ha da pochi minuti concluso il suo primo incontro del girone di ritorno. Ecco il top ed il flop di questa partita

Da pochi minuti è terminato il ventesimo incontro di questo campionato per l'Udinese. Una partita giocata al massimo contro un'ottima squadra (oramai ritrovata) come il Verona di Zaffaroni. Alla fine il match è terminato sul pareggio, ma non sono mancate grandissime emozioni. Sicuramente anche nel corso di questa serata c'è stato chi ha sorpreso e chi invece ha deluso. Andrea Sottil non può fare altro che tirare le somme e annotare le migliori prestazioni ed anche quelle su cui bisogna ancora lavorare parecchio. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il top ed il flop di questa giornata di campionato.

Per il migliore in campo non penso dci siano dubbi, anzi dovrebbe trattarsi di un vero e proprio plebiscito popolare a favore di Lazar Samardzic. Il calciatore tedesco non ha messo a segno solo una rete molto importante, ma ha anche giocato in maniera perfetta e di altissimo livello dal primo secondo fino al novantesimo incluso il recupero. Se la squadra di Andrea Sottil rischia di vincere questa partita grandi meriti sono proprio del calciatore che è messo sotto osservazione dalla maggior parte dei grandi club italiani. Allo stesso tempo non possiamo fare altro che parlare anche del peggiore in campo nel corso di questa fredda serata di Gennaio.

Il flop sul campo — Il giocatore che più di tutti ha deluso nel corso del match odierno è stato principalmente sfortunato. Rodrigo Becao ha giocato una buona partita, ma alla fine la sua autorete pesa nel conteggio finale e probabilmente non permette ai bianconeri di tornare a casa con i tre punti. Il "premio" come peggiore in campo viene dato a questo ragazzo anche perché le aspettative nei suoi confronti sono molto alte.