Dopo due giorni di pausa concessi da Italiano, questa mattina il Bologna si riunisce a Casteldebole. C'è attesa per avere notizie riguardo l'infortunio di Holm, e le notizie sembrano poco incoraggianti. Il rischio più probabile è che resti fuori per almeno due settimane.
Udinese News – Immobile al prezzo di Holm: il punto sull'avversario
Udinese News – Immobile al prezzo di Holm: il punto sull’avversario
Italiano si trova nel mezzo di numerosi dubbi in vista dell'Udinese di Runjaic: Immobile recupera, su Holm c'è l'esito definitivo
Italiano potrà riaccogliere Riccardo Orsolini e Torbjorn Heggem, gli stessi che hanno terminato per primi il loro impegno con le nazionali. Ciro Immobile tornerà a pieno regime nel gruppo, iniziando da oggi a lavorare con la squadra e avrà la possibilità di essere convocato per sabato contro l'Udinese.
Per un paio di settimane, Italiano avrà un numero limitato di giocatori a disposizione. Guardando al campionato, le maggiori problematiche si hanno sugli esterni, dove a destra Zortea e De Silvestri dovranno turnarsi per alcune settimane, mentre a sinistra Dominguez avrà una maggiore responsabilità tra campionato e Coppa Italia. Le ultime di mercato: Marotta vuole Solet! Il punto sull’affare <<<
