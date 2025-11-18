Udinese News – Immobile al prezzo di Holm: il punto sull’avversario

Dopo due giorni di pausa concessi da Italiano , questa mattina il Bologna si riunisce a Casteldebole. C'è attesa per avere notizie riguardo l'infortunio di Holm , e le notizie sembrano poco incoraggianti. Il rischio più probabile è che resti fuori per almeno due settimane.

Italiano potrà riaccogliere Riccardo Orsolini e Torbjorn Heggem, gli stessi che hanno terminato per primi il loro impegno con le nazionali. Ciro Immobile tornerà a pieno regime nel gruppo, iniziando da oggi a lavorare con la squadra e avrà la possibilità di essere convocato per sabato contro l'Udinese.