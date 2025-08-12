Come Thauvin, Giannetti saluta il Friuli con una immagine di un aereo. Non sale sulla scaletta, voltando le spalle al bianconero e postando cuoricini con i colori della squadra avversaria, come ha fatto il francese.
Mercato Udinese – Giannetti è atterrato in Turchia! I dettagli sulla cessione
Il difensore argentino è atterrato da poco in Turchia dove inizierà la sua nuova avventura: ecco i dettagli
Ma il messaggio di saluto è comunque chiaro. Il difensore argentino è pronto ad iniziare una nuova avventura in Turchia, all’Antalyaspor.
A breve verrano comunicate tutte le cifre ufficiali legate al trasferimento e la data per le visite mediche che Giannetti dovrà sostenere. Le ultime dj mercato: Palma piace a tanti club in Europa: il punto<<<
