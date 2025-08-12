Notizie Udinese – Palma piace a tanti club in Europa: il punto

Che Matteo Palma possieda un potenziale notevole non è certo una novità, ma il suo talento sembra essere conosciuto anche da club di fama europea. Tra questi, spiccano Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool, che hanno mostrato interesse per il giovane del 2008, il quale ha brillato nella fase pre-stagionale con l'Udinese, segnando anche un gol in un'amichevole contro il Werder Brema. Questo è stato riportato da TMW.