Notizie Udinese – Palma piace a tanti club in Europa: il punto

Che Matteo Palma possieda un potenziale notevole non è certo una novità, ma il suo talento sembra essere conosciuto anche da club di fama europea. Tra questi, spiccano Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool, che hanno mostrato interesse per il giovane del 2008, il quale ha brillato nella fase pre-stagionale con l'Udinese, segnando anche un gol in un'amichevole contro il Werder Brema. Questo è stato riportato da TMW.
Il giovane difensore bianconero è diventato l’interesse di molti club in Europa che potrebbero offrire per lui
I bavaresi appaiono pronti a avanzare un'offerta per il club friulano, che però non ha intenzione di cedere il difensore, ritenuto un elemento fondamentale da valorizzare nei prossimi anni. Nelle ultime settimane, si era parlato anche dell'interesse di Wolfsburg e Salisburgo, ma non si è realizzato nulla.
Per l'Udinese, non sarà facile mantenere Palma, specialmente davanti a proposte di squadre con una solidità finanziaria riconosciuta. Sicuramente, anche le preferenze del calciatore potrebbero influenzare la situazione.
