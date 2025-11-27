News Udinese – Runjaic deve sciogliere i dubbi: i ballottaggi

In casa Udinese è tempo di pensare alla sfida contro il Parma in maniera attiva. I giocatori svolgono le sedute di allenamento quotidiane e Runjaic valuta le condizioni migliori. La titolarità non è garantita a nessuno e stando alle indiscrezioni tre sono i ballottaggi attuali.
Il tecnico tedesco valita diverse opzioni e dal Bruseschi emergono alcune indiscrezioni sui possibili ballottaggi
Il primo vede Zanoli (55%) ed Ehizibue (45%) contendersi il posto. L’olandese è reduce da prestazioni abbastanza negative e Zanoli ha le energie giuste per stare sulla fascia destra. A metà campo il duello sarà tra Ekkelenkamp (60%) e Piotrowski (40%).
Il polacco sembra essere sfavorito dal momento che Runjaic si fida di Ekkelenkamp. Infine Kristensen potrebbe tornare come braccetto (se le sue condizioni fisiche lo permetteranno) e si contenderà la maglia con Goglichidze. Vedremo come si svilupperanno gli eventi in casa bianconera. Le ultime di mercato: Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri<<<
