Il direttore dell'Udinese ha discusso anche del ruolo dei ragazzi nella formazione del nuovo team: "Uno dei nostri scopi è di continuare a investire nei giovani, che è un nostro tratto distintivo, unendoli a giocatori più esperti. Per Miller abbiamo avviato le trattative già a novembre del '24, mentre Gueye è un ragazzo che possiede “l’X factor”, un'altra operazione tipica dell'Udinese, dato che era seguito da club come Manchester City, West Ham e Borussia Dortmund. Anche Zanoli ha suscitato l'interesse di molti, con il Bologna in particolare. Possiamo dire che siamo stati sia pazienti che fortunati".
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Nani mette in guardia i giovani arrivati! Le parole
udinese
News Udinese – Nani mette in guardia i giovani arrivati! Le parole
Tanti sono i giocatori giovani arrivati che dovranno rispettare gli standard bianconeri in termini di spirito e di lavoro
"Abbiamo reclutato soltanto giovani di grande talento - prosegue Nani - con lo stesso Runjaic che ha insistito per avere calciatori italiani, e ci tengo a specificare che non abbiamo esclusioni per i sudamericani. Infatti, se troviamo talenti forti, li acquisiamo".
Non perdetevi le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA