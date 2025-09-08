News Udinese – Nani mette in guardia i giovani arrivati! Le parole

Il direttore dell'Udinese ha discusso anche del ruolo dei ragazzi nella formazione del nuovo team: "Uno dei nostri scopi è di continuare a investire nei giovani, che è un nostro tratto distintivo, unendoli a giocatori più esperti. Per Miller abbiamo avviato le trattative già a novembre del '24, mentre Gueye è un ragazzo che possiede “l’X factor”, un'altra operazione tipica dell'Udinese, dato che era seguito da club come Manchester City, West Ham e Borussia Dortmund. Anche Zanoli ha suscitato l'interesse di molti, con il Bologna in particolare. Possiamo dire che siamo stati sia pazienti che fortunati".