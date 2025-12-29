Udinese News – In viaggio verso l’anno nuovo: i lariani all’orizzonte

La prossima sfida è già più vicina del previsto: il Como sarà la trasferta che attenderà gli uomini di Runjaic

Un pareggio in extremis tra le mille polemiche è il punto da cui ripartire per il 2026. L'Udinese ha già riposato e Runjaic vuole mettere nel mirino la prossima sfida di campionato. L'avversario sarà il Como che nell'ultimo turno ha battuto il Lecce per 3 reti a 0 al Via Del Mare.

La formazione lariana ha trovato la sua forza nel gioco e nelle idee di Fabregas. Possesso palla e pressione sono le chiavi con cui il Como ha corso sino ad oggi in questa sua grande crescita in Serie A. l'Udinese dovrà rimanere compatta e sfruttare la fisicità soprattutto nei duelli aerei.