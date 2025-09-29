L’Udinese è molto lontana, in effetti è davvero distante per i giovani bianconeri Alessandro Nunziante e Iker Bravo, entrambi coinvolti con le loro nazionali nel Mondiale Under20 che si svolge in Cile. Hanno già dato inizio alla loro esperienza, partendo come titolari nella prima partita. I risultati, però, sono stati diversi.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Bravo e Nunziante tra i primi 11 al Mondiale Under20
udinese
Udinese News – Bravo e Nunziante tra i primi 11 al Mondiale Under20
I due giovani dell'Udinese saranno tra gli undici titolari nelle loro rispettive nazionali all'interno del Mondiale Under20
Il portiere italiano ha mantenuto la rete inviolata nella vittoria 1-0 degli Azzurri contro l’Australia, mentre il capitano spagnolo, indossando il numero dieci, non è riuscito a prevenire la sconfitta della sua squadra per 2-0 contro il Marocco.
I due bianconeri torneranno in campo mercoledì, con Nunziante che affronterà Cuba e Bravo che sfiderà il Messico. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie di mercato: Runjaic a rischio? La scelta dei Pozzo è chiara <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA