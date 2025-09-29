Udinese News – Bravo e Nunziante tra i primi 11 al Mondiale Under20

L’Udinese è molto lontana, in effetti è davvero distante per i giovani bianconeri Alessandro Nunziante e Iker Bravo, entrambi coinvolti con le loro nazionali nel Mondiale Under20 che si svolge in Cile. Hanno già dato inizio alla loro esperienza, partendo come titolari nella prima partita. I risultati, però, sono stati diversi.