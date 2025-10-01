News Udinese – Iachini si sbilancia!: “Conference? Se arriva la salvezza..”

L'ex allenatore dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti per quanto riguarda le ambizioni della squadra di Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 1 ottobre - 17:41

All’ex tecnico dei bianconeri Beppe Iachini, piace molto il gruppo di quest'Udinese, tanto da considerarlo in corsa per la Conference League.

È evidente che ci vuole tempo per affinare i meccanismi: «Inizio dalla costruzione di una squadra che deve ancora integrare i nuovi acquisti, nonostante abbia già una base solida. L’Udinese ha sempre lavorato in questo modo, è una sua caratteristica, ma non è garantito che i nuovi giocatori si inseriscano bene e rapidamente. Ci sono alti e bassi nelle varie stagioni e bisogna attendersi qualche difficoltà. È possibile, poiché dai cambi in campo si percepisce che Runjaic sta ancora cercando la formazione definitiva, che non ha ancora stabilito».

Iachini ha fiducia nel potenziale del team: «Quest’anno la squadra ha un potenziale notevole, non solo dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Runjaic è sicuramente consapevole di questo e, al di là della formazione che deve ancora trovare, sembra avere idee chiare sui principi di gioco». Per quanto riguarda gli obiettivi di quest’anno, questa squadra «Può e deve far meglio rispetto allo scorso anno, quindi può considerarsi tra le contendenti per la Conference, partendo sempre dall’obiettivo iniziale di ottenere la salvezza il prima possibile».

L’inserimento di Zaniolo è «In linea con le aspettative, ma un aspetto che potrebbe influenzare il suo ambientamento è il ruolo. In passato ha iniziato come esterno destro, ma può anche operare come trequartista e adattarsi alle idee del tecnico. È uno di quei giocatori che, se trova la chiave giusta e il contesto adatto, può dare molto. Sa bene anche lui che questo è il momento per emergere nell’Udinese e, da quello che ho visto, ha cominciato con la giusta determinazione».

Le ultime notizie di mercato: Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato <<<