Notizie Udinese | Iaquinta: ” Io e Beto ci somigliamo. I Pozzo sono bravi”

L'ex attaccante dei bianconeri ha rilasciato un'intervista dove ha parlato dell'avvio di stagione dei friulani e dei leader della squadra

Redazione

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha tutte le intenzioni di fare la differenza e continuare la stagione proprio come nella prima parte. Il sogno per il momento è un piazzamento tra le prime sette del nostro campionato visto che una posizione di questo livello garantirebbe un posto nelle prossime competizioni europee. In questi primi giorni di preparazione in vista della ripresa tutti i componenti del team stanno già dando il massimo per poter ambire ad una posizione tra i primi del nostro campionato.

Di questo ha parlato un ex giocatore dei bianconeri, Vicenzo Iaquinta, capace di segnare con i friulani 58 reti in 176 presenze. Secondo quanto rilasciato dall'attaccante campione del mondo nel 2006, l’Udinese è una gran bella realtà del nostro calcio, anche se è incappata in un momento di appannamento tra ottobre e novembre. "Spero torni a disputare una Coppa europea: la qualità non manca e l’organico è valido pure quantitativamente. Forse manca un difensore, ma i Pozzo in queste cose non hanno bisogno di essere consigliati: sono proprio bravi".

Le parole di Iaquinta — In fase conclusiva, l'ex centravanti delle zebrette ha parlato dei leader che possono guidare l'Udinese verso gli obiettivi prefissati: "Pereyra e Deulofeu sono la luce della squadra. Poi Sottil può alternare indistintamente Success e Beto da punte centrali. Il portoghese, reduce da un lungo stop, migliorerà nel 2023 ed è bravissimo ad andare in profondità, come piaceva a me. Ci somigliamo come modo di giocare e di aggredire gli spazi".