Udinese – Chi è Idrissa Gueye? I dettagli sul profilo del giocatore

Il club bianconero ha a disposizione Idrissa Gueye, uno dei nuovi acquisti di questa sessione di mercato: i dettagli sul suo profilo

Un anno fa, nell’ultimo giorno della finestra di mercato, l’Udinese ha acquisito Arthur Atta dal Metz, prendendolo in prestito per 1 milione con l'obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Quest’anno, sempre all’ultimo momento e di nuovo dal Metz, il club friulano ha ingaggiato un attaccante, Idrissa Gueye, anch’esso in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.