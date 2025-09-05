Un anno fa, nell’ultimo giorno della finestra di mercato, l’Udinese ha acquisito Arthur Atta dal Metz, prendendolo in prestito per 1 milione con l'obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Quest’anno, sempre all’ultimo momento e di nuovo dal Metz, il club friulano ha ingaggiato un attaccante, Idrissa Gueye, anch’esso in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Chi è Idrissa Gueye? I dettagli sul profilo del giocatore
udinese
Udinese – Chi è Idrissa Gueye? I dettagli sul profilo del giocatore
Il club bianconero ha a disposizione Idrissa Gueye, uno dei nuovi acquisti di questa sessione di mercato: i dettagli sul suo profilo
Nato nel 2006, ha iniziato la sua carriera sportiva nel Generation Foot, un club senegalese partner del Metz, che lo ha trasferito in Francia a gennaio. In 17 partite ha messo a segno 5 reti fondamentali per aiutare il Metz a risalire in Ligue 1.
La Gazzetta dello Sport lo descrive come “un attaccante centrale, ben sviluppato fisicamente, dotato di una buona accelerazione e talento nei piedi. Un potenziale gioiello da affilare per Runjaic, già nel mirino di varie grandi squadre europee in passato". Le ultime di mercato: Lovric saluta il club? Ecco dove sarà il suo futuro <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA