Notizie Udinese – Iker Bravo ci sarà contro il Lecce? C’è la decisione

Iker Bravo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto fa rientrare l'allarme per l'Udinese prima della sosta. Non dimentichiamo che durante l'allenamento a porte aperte era stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo da gioco per via di una botta subita. C'era grande apprensione ed ecco la decisione in vista del match di domani.