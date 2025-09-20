Udinese-Milan | Iker Bravo: “Siamo l’Udinese, vogliamo vincere”

Iker Bravo ha fatto il punto a qualche istante dal fischio d'inizio. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli

Lorenzo Focolari Redattore 20 settembre - 20:24

Qualche minuto al fischio d'inizio del big match di questo sabato di Serie A. Da una parte i bianconeri di mister Kosta Runjaic che vogliono continuare a fare la differenza e sognare in grande, dall'altra un Milan in totale ripresa con Max Allegri ed un nuovo corso che fa ben sperare. Passiamo alle dichiarazioni nel pre partita da parte di Iker Bravo.

"È una bella partita. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo l'Udinese, abbiamo voglia di vincere. Dobbiamo fare una bella prestazione".

"Per me la Nazionale è importante, ma lo è anche l'Udinese. È stata una scelta difficile andare al Mondiale".

"Ho avuto la fortuna di allenarmi con Modric al Real Madrid. Lo temiamo tutti, è uno dei migliori giocatori al mondo, ha una qualità impressionante, è un piacere vederlo giocare".

