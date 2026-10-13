Il Bluenergy Stadium si conferma un punto di riferimento per la comunità friulana, andando oltre la dimensione sportiva. Sabato 10 ottobre l'impianto bianconero ha ospitato la sesta edizione del Graduation Day dell'Università di Udine, accogliendo oltre mille laureati e laureate che hanno festeggiato il raggiungimento di un traguardo importante insieme a familiari e amici.

Bluenergy Stadium, una festa per oltre mille laureati

La Curva Nord ha accolto gli studenti, protagonisti di una cerimonia che ha permesso loro di celebrare la conclusione del percorso universitario in una cornice insolita e suggestiva. I laureati hanno sfilato fino alla tribuna centrale, dove hanno ricevuto la pergamena e partecipato al tradizionale lancio del tocco.

L'evento, ormai diventato un appuntamento consolidato, ha trasformato per un giorno lo stadio in uno spazio dedicato alla formazione, alla condivisione e al futuro delle nuove generazioni.

Udinese e Università di Udine, una collaborazione che cresce

Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanti della società bianconera. A portare i saluti dell'Udinese sono stati il responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler e il direttore amministrativo Alberto Rigotto, che ha ribadito l'importanza della collaborazione con l'ateneo friulano.

Il rapporto tra le due realtà prosegue da diversi anni e si è rafforzato ulteriormente con una convenzione quadro destinata a intensificare le iniziative comuni. Il Graduation Day rappresenta uno degli esempi più significativi di questa sinergia, che unisce il mondo accademico a quello sportivo.

Un legame con il territorio che va oltre il campo

L'iniziativa conferma il ruolo del Bluenergy Stadium non soltanto come sede delle partite della prima squadra, ma anche come luogo aperto alla comunità. Attraverso eventi di questo tipo, l'Udinese contribuisce a valorizzare le eccellenze locali e a creare occasioni di incontro per studenti, famiglie e cittadini.

La collaborazione con l'Università di Udine guarda quindi oltre la singola manifestazione, puntando a rafforzare il rapporto tra sport, formazione e innovazione. Un percorso che mette al centro i giovani e il territorio, elementi fondamentali per il futuro del Friuli.