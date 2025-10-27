Notizie Udinese – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino

Dopo una vittoria ottenuta in casa in modo abbastanza convincente, l'Udinese si troverà mercoledì 29 Ottobre a disputare la gara contro la Juventus. La nona giornata di campionato potrebbe essere più ardua del previsto e Runjaic non vuole farsi trovare impreparato. Ecco il bollettino attuale dei friulani.
La gara contro la Juventus è più vicina del previsto e mister Runjaic stila il bollettino attuale dei friulani
Nella sezione degli squalificati non appare nessun nome. Per quanto riguarda gli indisponibili sia Kristensen che Nunziante rimarranno out. Il danese dovrebbe rientrare dalla prossima metà di Novembre mentre il portiere italiano verrà valutato giorno per giorno.
Nella sezione dei diffidati non appare nessun nome. Runjaic dispone di un bel numero di frecce da scoccare dal proprio arco. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei cambiamenti. Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Zero minuti e partenza vicina <<<
