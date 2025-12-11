Notizie Udinese – Zemura KO definitivo! Il commento sui social

Zemura non ci sarà per la gara contro il Napoli di Antonio Conte. Il calciatore ha commentato questo momento sulle sue pagine social

Lorenzo Focolari Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 17:59)

L'Udinese ha subito la perdita di Jordan Zemura a causa di un infortunio. Il difensore bianconero ha dovuto lasciare il terreno di gioco durante l'incontro casalingo contro il Genoa e gli accertamenti successivi hanno rivelato una lesione al muscolo flessore della coscia destra, un infortunio che lo costringerà a restare lontano dai campi per alcune settimane. Questo stop è particolarmente doloroso per il calciatore, che deve rinunciare alla partecipazione alla Coppa d'Africa con la sua nazionale, lo Zimbabwe.

In un post su Instagram, il giocatore del '99 ha condiviso il suo profondo dispiacere per l'infortunio: "Lavoriamo duramente per guadagnarci anche le piccole vittorie nella nostra carriera. Diamo tutto ciò che abbiamo. Facciamo sacrifici, lavoriamo incessantemente. Lotteremo fino a quando non potremo più, solo per rappresentare la nostra nazione. La terra di nostra madre, i campi di nostro padre. Ci impegniamo per ispirare i più giovani, quelli che verranno dopo di noi, è questo il nostro obiettivo. Ora, proprio all'ultimo ostacolo, ho ceduto, il mio corpo ha capitolato. Presumo che questo sia il costo. Il prezzo che si paga, ma tornerò. Difenderò di nuovo questi colori. Riporterò avanti questa squadra. Perché ciò che è scritto dal Signore, si avvererà sulla terra come in cielo.

Zemura continua: "Auguro ai miei compagni guerrieri tutta la fortuna possibile in Marocco, avrei voluto essere qui con voi per combattere al vostro fianco: so che farete bene, so che ci renderete fieri. Voglio il meglio per la mia patria. Andate a proteggere i nostri colori e fateci orgogliosi. Mi dispiace di non poter essere con voi. Vi osserverò da lontano ma sarò presente con il cuore! Ai tifosi che ci sostengono, fateci sentire il vostro supporto, fateci ascoltare. Mi scuso ancora". Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore <<<