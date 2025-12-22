News Udinese – Okoye ha esagerato? Il dibattito sulla gara

L’espulsione del nigeriani ha condizionato tutta la partita: resta da capire se fosse opportuna l’uscita su Kean o meno

Lorenzo Focolari Redattore 22 dicembre - 10:24

La sconfitta sarebbe stata accettabile in qualsiasi modo ma forse quello di ieri sera non era previsto in nessuna tabella. Al 7 minuto su un buono sviluppo della Fiorentina a metà campo, l’Udinese si trova scoperta e con tanto spazio alle spalle.

Kean viene servito in profondità molto bene ed è anche in vantaggio su Kabasele mentre Kristensen è troppo lontano. La palla rimane tra portiere e attaccante e così Okoye decide di uscire oltre la propria area di rigore. Kean lo vede calcia e il nigeriano para con il gomito fuori dall’area travolgendo Moise. Decisone diretta di Mariani: rosso all’ottavo minuto.

L'Udinese si é trovata in dieci dopo così poco per via di questa decisione di Okoye che a detta di tanti non era necessaria. Soltanto rimanere a "metà strada"avrebbe messo Kean in condizioni di provare un tiro difficile mentre invece così la gara è stata servita per fa rinascere la viola. Vedremo quanti turni di squalifica assegnerà il giudice sportivo.