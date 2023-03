L’Udinese spiazza tutti: quale sarà il futuro di Andrea Sottil a fine stagione

Dopo la vittoria contro i rossoneri, l'Udinese è rientrata in carreggiata . La matematica non ha ancora emanato l'ultima sentenza e Sottil si gioca il suo futuro.

Mancano ancora dei dettagli molto rilevanti in relazione a quello che sarà il futuro del tecnico dell'Udinese. Partiamo dalle cose certe. Appena conclusa l'ottima stagione con l'Ascoli, Andrea Sottil ha firmato un contratto di un anno con l'Udinese. 300 mila euro di stipendio e un inizio di stagione da applausi. Poi, purtroppo, sono arrivati i Mondiali che hanno interrotto l'annata eccezionale dell'Udinese. Tornati dal Qatar, la squadra non è mai riuscita a riprendere il ritmo di inizio stagione. Alcune scelte strategiche sbagliate, una scia di risultati altalenanti, una "pareggite" che sembrava impossibile da curare ma soprattutto i tanti e sfortunati infortuni hanno portato l'Udinese dov'è oggi. Risultato che, dopo tutto, non è neanche troppo malvagio. I friulani al momento sono ottavi a -7 punti dall'accesso alla prossima Conference League. Dunque, che ne sarà di Sottil? A ottobre Giampaolo Pozzo aveva già rassicurato il tecnico ma sappiamo bene che quando si parla di Udinese nulla è mai scontato. La sensazione è che Andrea Sottil siederà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione ma continuiamo ad aspettare con ansia un comunicato ufficiale da parte della società. E non finisce qui.