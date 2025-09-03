Udinese – Gianluca Nani commenta il mercato finale: le parole

Il dirigente bianconero ha commentato il mercato effettuato e degli auspicati benefici che i nuovi acquisti potrebbero portare

Lorenzo Focolari Redattore 3 settembre - 09:54

A bocce ferme, dopo più di tre mesi di discussioni, negoziati e affari conclusi o meno, il Direttore Tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha condiviso la situazione delle operazioni che hanno trasformato l’Udinese: “Siamo contenti del mercato che abbiamo condotto. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Sapevamo che Lucca e Bijol sarebbero potuti partire, sia per specifiche richieste sia perché era giusto che acquisissero esperienza altrove. L'uscita di Thauvin è stata inaspettata. Ha fatto molta pressione ed è stato difficile trattenerlo. Abbiamo quindi deciso di lasciarlo andare”.

Riguardo agli ultimi acquisti: “Abbiamo realizzato un mercato in pieno stile Udinese. Ai trasferimenti di Gueye e Miller è stata data poca attenzione: sono ragazzi che non sono molto noti al grande pubblico, ma sono certo che lo diventeranno”. Zaniolo, l’acquisto decisivo:“Da lui abbiamo grandi aspettative. Non è stata un’operazione semplice. Il Galatasaray non voleva cederlo. Con un po’ di impegno siamo riusciti a convincere il club a lasciarlo partire. Poi sono giunti Nunziante, Bertola e Zanoli. Sono tutti giovani talenti italiani”.

Momento favorevole per l'Udinese. Domenica, la vittoria a San Siro: "È stata una bella dose di fiducia. Gli ultimi due giorni sono stati molto positivi. Da Zaniolo a Zanoli, per i quali abbiamo impiegato più di un mese, fino alla vittoria. Continuiamo su questa strada". Nel frattempo, Lucca a Napoli sembra avere delle difficoltà: "Deve solo avere tempo. È stato catapultato in una grande squadra. Non ho dubbi che si farà valere. Sono convinto che il Napoli abbia fatto un'ottima scelta. E il giovane dimostrerà le sue capacità".