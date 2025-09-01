Notizie Udinese – Zanoli in arrivo! Rui Modesto in partenza? Le ultime

Le ultime ore di mercato sono bollenti per tutte le squadre: a Udine sta arrivando Zanoli così Rui Modesto potrebbe essere ceduto

L'Udinese si appresta a ristrutturare la sua corsia destra. È in arrivo Alessandro Zanoli , che, dopo una lunga negoziazione, lascerà il Napoli per trasferirsi in Friuli. Il terzino è atteso da Runjaic che non vede l'ora di poter lavorare con il ragazzo.

A fare spazio a lui nella rosa sarà probabilmente Rui Modesto, che ieri ha giocato alcuni minuti contro l'Inter, ma è previsto che parta. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Catanzaro è interessato all'ex AIK Solna, e nelle prossime ore scopriremo se il club di Serie B riuscirà a completare l'affare.