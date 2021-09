News Udinese – Becao è convinto: “Il mio futuro sarà…”

Lunedì sera ai microfoni di Udinese Tv ha parlato Rodrigo Becao. Parliamo di uno dei punti fissi della formazione friulana. Ecco cosa pensa

Ieri ha fatto il punto su questo clamoroso e soddisfacente inizio di stagione il difensore centrale Rodrigo Becao. Ha giocato veramente in modo sublime in queste tre partite e i dati lo dimostrano. Siamo alla terza giornata, ma siamo già a due clean sheet in sole tre partite. Questo è un risultato più che importante e se l'attacco iniziasse a funzionare, (rispetto ai precedenti delle ultime stagioni) sarebbe difficile per tutti affrontare i bianconeri. Scopri assieme a noi le parole del difensore brasiliano ai microfoni di Udinese Tv.