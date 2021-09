Notizie Udinese – Maledizione Napoli: i precedenti con i partenopei

Contro ogni tipo di pronostico, l' Udinese dopo tre giornate si trova al quinto posto in classifica a quota sette punti. Nonostante le assenze di due big come Rodrigo De Paul e Juan Musso, i ragazzi di Gotti stanno stupendo tutti.

Adesso, è arrivato il momento di capire il reale valore della rosa. Lunedì, alla Dacia Arena, arriverà il Napoli ancora a punteggio pieno. I partenopei sono reduci dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Vecchia Signora.

Udinese e Napoli si sono già affrontate in Serie A ben settantotto volte (39 in Friuli e 39 in Campania). Andiamo a vedere il bilancio. Partiamo dai successi dei bianconeri<<<