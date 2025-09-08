Udinese – La settimana ha inizio! All’orizzonte c’è il Pisa di Gilardino

Piano piano Runjaic avrà a disposizione la rosa completa per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato. Alcuni giocatori sono di rientro dalle rispettive nazionali. La fretta per adesso non c'è dal momento che la prossima sfida vedrà l'Udinese affrontare il Pisa all'Arena Garibaldi.

Gilardino sarà sotto pressione dal momento che giocherà per la prima volta davanti al pubblico pisano dato che i lavori allo stadio sono terminati. Non vorrà sbagliare la partita e questo deve essere un campanello di allarme per mister Runjaic .

Il tecnico tedesco ha avuto dei buoni segnali dai giocatori in nazionale e vuole mantenere l'utilità dei risultati soprattutto dopo la vittoria contro l'Inter. I neroazzurri toscani vogliono centrare la prima vittoria stagionale e l'occasione sembra quella di un grande spettacolo di emozioni. Le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<