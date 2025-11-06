mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Goglichidze punta alla rinascita: la situazione attuale

Notizie Udinese – Goglichidze punta alla rinascita: la situazione attuale

Il georgiano deve farsi perdonare per gli errori passati e Runjaic continua a dargli piena fiducia anche in vista della Roma
Lorenzo Focolari Redattore 

Si tratta sicuramente di un acquisto funzionale quello di Saba Goglichidze all'Udinese. Arrivato dall'Empoli questa estate, il difensore è sempre stato nelle rotazioni di Runjaic. Dopo una prima fase di adattamento all'ambiente friulano, il ragazzo è sceso in campo diverse volte anche come titolare.

I risultati hanno visto delle prestazioni a limite tra la sufficienza e l'insufficienza poco grave. Nell'ultimo periodo Goglichidze ha giocato ben 4 partite da titolare e purtroppo nella gara contro la Juventus l'insufficienza grave è arrivata. Ben due rigori causati all'inizio della partita e alla fine. Questo non è passato inosservato.

Nel turno contro l'Atalanta Runjaic non lo ha fatto entrare ma in vista della Roma il georgiano potrebbe essere titolare nuovamente. Vedremo cosa succederà nella parte finale della settimana e se Goglichidze punterà al suo riscatto. Le ultime di mercato: Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<

