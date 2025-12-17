Notizie Udinese – Beto torna in Italia? Il punto sull’ex bianconero

L'ex numero 9 bianconero potrebbe ritornare in Italia: diverse squadre sono su di lui e l'Udinese rimane alla finestra

La Gazzetta dello sport esamina il mercato invernale delle principali squadre e, per quanto riguarda la Roma , evidenzia la necessità di un attaccante. Zirkzee è il principale obiettivo, ma il suo costo è di 45 milioni. Il piano alternativo porta a Yuri Alberto del Corinthians e c'è anche un'opzione nuova, l'ex Udinese Beto , attualmente riserva all'Everton.

Si tratta di riportare in Italia la punta che ha fatto sognare i friulani nel periodo a Udine. Le ipotesi sono tante e troppe ma nulla vieta che l'Udinese decida di bussare alla porta dell'Everton. Il passato recente ha insegnato che "le minestre riscaldate" non sono un granché (come nel caso di Sanchez) pertanto tutto può davvero succedere.