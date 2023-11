Udinese – Il rendimento di Samardzic con la nazionale: come è andata

Lazar Samardzic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco come è andata la settimana con la nazionale serba

Lazar Samardzic ha concluso la sua esperienza con la Serbia ed ora potrà tornare a giocare per l'Udinese e per preparare al meglio la sfida con la Roma (squadra con cui ha trovato il suo primo gol stagionale nel 22/23). Ieri la sfida contro la Bulgaria che non valeva molto in termini di classifica generale, visto che le prime due posizioni erano cristallizzate.