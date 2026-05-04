Un calciatore che nelle ultime stagioni non era mai riuscito a dimostrare sul campo da gioco quello che sarebbe potuto essere il suo reale valore in maglia Udinese. Adesso è arrivato il momento di iniziare a far divertire tutti e proprio per questo motivo, non si può fare altro che iniziare a capire quanto Kingsley Ehizibue abbia lavorato al meglio nel corso di questi ultimi mesi. Il difensore laterale o quinto nel 3-5-2 di mister Kosta Runjaic arriva da due reti nelle ultime due partite, ma soprattutto da tante prestazioni convincenti in fila. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul riconciliamento definitivo con tutti i tifosi.

Kingsley Ehizibue si riconcilia con i bianconeri

, ma è arrivato il momento di far pace e dopo la sfida contro il Torino tutto sembra essere scritto per giungere ad un accordo lungo e duraturo. Il calciatore si è fermato fuori dallo stadio per il consueto terzo tempo che coinvolge le migliaia di persone presenti allo stadio ogni weekend. Un bel momento che permette a tutti di avvicinarsi sempre di più ad una squadra che ha voglia di togliersi altre soddisfazioni. L'Udinese può finalmente fare il salto di qualità. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato.