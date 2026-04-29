L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic deve conquistare il prima possibile i cinquanta punti e nel frattempo c'è uno dei paladini del club a fare il punto, stiamo parlando del difensore centrale Oumar Solet. Nel corso delle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a TV12 che parlano anche del suo futuro: "Lavoro al 100% per diventare un calciatore importante, ma al momento sono all'Udinese e faccio di tutto per la squadra bianconera pensando solo a loro". Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul prossimo incontro di campionato e il punto su questa annata.

Una grande annata da parte di Oumar Solet

Solet e Coincecao

Il difensore centrale ha fatto il punto su questa parte di stagione e su quest'annata in generale: "Penso questa sia stata una buona stagione, possiamo fare meglio dell'anno scorso visto che ci sono ancora quattro partite da disputare. Ci siamo posti l'obiettivo di fare più punti possibili e soprattutto vogliamo raggiungere la quota dei 50 punti visto che è fattibile". Cambiando rapidamente discorso, ma restando su Oumar Solet passiamo al punto sul mercato. L'Inter prova a fare il colpo di mercato: ecco tutti i dettagli <<<