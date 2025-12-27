Notizie Udinese – La squadra ha il suo pilastro in difesa

Il 2025 ha segnato il suo ritorno in grande stile. Non una lamentela anche quando ha giocato poco, sempre pronto a dare il massimo quando richiesto. È passato da riserva a titolare fidato e costante. La vera rivelazione di quest'anno per l'Udinese è senza dubbio lui.
Kabasele è il centrale che ha reagito con grande entusiasmo ed esperienza alla difficoltà nel reparto difensivo
Nel ruolo di difensore centrale in una difesa a tre (non come terzino), il veterano belga ha mostrato il suo valore, offrendo prestazioni eccellenti. In questa stagione, dopo l'infortunio di Kristensen, Runjaic lo ha sempre schierato in campo, e il giocatore nato nel 1991 ha realizzato prove eccezionali.
Rinnovo del contratto meritato lo scorso giugno per un atleta che rappresenta un leader nello spogliatoio e che sul campo, nonostante i 34 anni, continua a dimostrare di essere all'altezza del suo ruolo.
