Notizie Udinese – La squadra ha il suo pilastro in difesa

Kabasele è il centrale che ha reagito con grande entusiasmo ed esperienza alla difficoltà nel reparto difensivo
Lorenzo Focolari Redattore 

Il 2025 ha segnato il suo ritorno in grande stile. Non una lamentela anche quando ha giocato poco, sempre pronto a dare il massimo quando richiesto. È passato da riserva a titolare fidato e costante. La vera rivelazione di quest'anno per l'Udinese è senza dubbio lui.

Nel ruolo di difensore centrale in una difesa a tre (non come terzino), il veterano belga ha mostrato il suo valore, offrendo prestazioni eccellenti. In questa stagione, dopo l'infortunio di Kristensen, Runjaic lo ha sempre schierato in campo, e il giocatore nato nel 1991 ha realizzato prove eccezionali.

Rinnovo del contratto meritato lo scorso giugno per un atleta che rappresenta un leader nello spogliatoio e che sul campo, nonostante i 34 anni, continua a dimostrare di essere all'altezza del suo ruolo. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber<<<

