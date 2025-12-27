Notizie Udinese – La squadra ha il suo pilastro in difesa

Kabasele è il centrale che ha reagito con grande entusiasmo ed esperienza alla difficoltà nel reparto difensivo

Il 2025 ha segnato il suo ritorno in grande stile. Non una lamentela anche quando ha giocato poco, sempre pronto a dare il massimo quando richiesto. È passato da riserva a titolare fidato e costante. La vera rivelazione di quest'anno per l'Udinese è senza dubbio lui.