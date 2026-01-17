mondoudinese udinese news udinese Udinese 0-1 Inter | Il top e flop del match: chi sale e chi scende

udinese

Udinese 0-1 Inter | Il top e flop del match: chi sale e chi scende

Udinese 0-1 Inter | Il top e flop del match: chi sale e chi scende - immagine 1
Terminata da qualche istante la sfida tra i nerazzurri di Christian Chivu e i bianconeri di Runjaic. Passiamo al top ed al flop di giornata
Lorenzo Focolari Redattore 

Terminata da qualche istante la sfida tra i nerazzurri di Christian Chivu e i bianconeri di Runjaic. Passiamo al top ed al flop di giornata.

IL TOP

—  

Una partita complessa, con una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per il tricolore. Un calciatore che più di tutti sorprende in corso di questa sfida è senza ombra di dubbio l’estremo difensore, Okoye. Chiamato in causa tantissime volte, soprattutto nel corso prima frazione di gioco, riesce sempre a dare la giusta risposta. una prova che lo riscatta dopo la prestazione contro il Pisa.

Il flop

—  

il calciatore che delude le aspettative in una partita fisica e in cui serviva tanta corsa e interdizione è Jesper Karlstrom. Lo svedese viene sopraffatto dal centrocampo dell’Inter ed infatti esce come uno dei peggiori in campo. Cambiando Rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti. Le pagelle di Udinese-Inter <<<

Leggi anche
Udinese 0-1 Inter | Troppo forti i neroazzurri: le pagelle
Udinese-Inter | La fotogallery del match: ecco gli scatti decisivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA