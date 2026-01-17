Udinese 0-1 Inter | Il top e flop del match: chi sale e chi scende

Terminata da qualche istante la sfida tra i nerazzurri di Christian Chivu e i bianconeri di Runjaic. Passiamo al top ed al flop di giornata

Terminata da qualche istante la sfida tra i nerazzurri di Christian Chivu e i bianconeri di Runjaic. Passiamo al top ed al flop di giornata.

Una partita complessa, con una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per il tricolore. Un calciatore che più di tutti sorprende in corso di questa sfida è senza ombra di dubbio l’estremo difensore, Okoye . Chiamato in causa tantissime volte, soprattutto nel corso prima frazione di gioco, riesce sempre a dare la giusta risposta. una prova che lo riscatta dopo la prestazione contro il Pisa.

Il flop

il calciatore che delude le aspettative in una partita fisica e in cui serviva tanta corsa e interdizione è Jesper Karlstrom. Lo svedese viene sopraffatto dal centrocampo dell’Inter ed infatti esce come uno dei peggiori in campo. Cambiando Rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti. Le pagelle di Udinese-Inter <<<