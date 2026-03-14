Udinese-Juventus | Il top ed il flop dell’incontro: chi sale e chi scende

Una partita complessa per certi versi quella andata in scena tra i bianconeri di Udine e quelli di Torino. Ecco il top ed il flop del match

Lorenzo Focolari Redattore 14 marzo - 22:29

Al BluEnergy Stadium di Udine è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i bianconeri di Torino guidati da Luciano Spalletti. Non perdiamo un secondo ed ecco i calciatori che si sono messi in mostra, mentre ci sono stati anche quelli che hanno reso al di sotto delle aspettative.

IL TOP — Difficile annotare un bianconero che è emerso dal punto di vista del rendimento. Tanti calciatori nella media, senza che abbiano regalato grandissime emozioni o spunti. Molto probabilmente il migliore sul campo da gioco e quello per cui è valso pagare il prezzo del biglietto è il turco Keinan Yildiz, assieme al compagno Francisco Coincecao.

IL FLOP — Tante disattenzioni che sono costate caro, in una partita equilibrata ed in cui il pareggio poteva arrivare senza grossi problemi. Il calciatore che più di tutti si è messo in mostra in maniera negativa è Christian Kabasele che perde totalmente Boga nell'azione che ha portato la Vecchia Signora in vantaggio. Passiamo ai voti assegnati alla fine dei novanta minuti: le pagelle di Udinese-Juventus <<<