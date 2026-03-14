Al BluEnergy Stadium di Udine è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i bianconeri di Torino guidati da Luciano Spalletti. Non perdiamo un secondo ed ecco i calciatori che si sono messi in mostra, mentre ci sono stati anche quelli che hanno reso al di sotto delle aspettative.
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Udinese-Juventus | Il top ed il flop dell’incontro: chi sale e chi scende
IL TOP—
Difficile annotare un bianconero che è emerso dal punto di vista del rendimento. Tanti calciatori nella media, senza che abbiano regalato grandissime emozioni o spunti. Molto probabilmente il migliore sul campo da gioco e quello per cui è valso pagare il prezzo del biglietto è il turco Keinan Yildiz, assieme al compagno Francisco Coincecao.
IL FLOP—
Tante disattenzioni che sono costate caro, in una partita equilibrata ed in cui il pareggio poteva arrivare senza grossi problemi. Il calciatore che più di tutti si è messo in mostra in maniera negativa è Christian Kabasele che perde totalmente Boga nell'azione che ha portato la Vecchia Signora in vantaggio. Passiamo ai voti assegnati alla fine dei novanta minuti: le pagelle di Udinese-Juventus <<<
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