Due interventi di pregevole fattura che hanno permesso alla squadra di restare a galla anche in momenti tutt'altro che semplici.
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Udinese 0-1 Juventus | Le pagelle: un errore costa il risultato
La partita tra i bianconeri di Torino e quelli di Udine è terminata da qualche istante. Non perdiamo un istante ed ecco tutte le valutazioni
Incolpevole sulla rete subita e nel complesso una buona prova da parte di un estremo difensore che sta continuando ad aumentare il suo rendimento.
Voto: 6
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