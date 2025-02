Udinese – Il tridente da sogno funziona: è la svolta per Runjaic?

La loro sinergia è stata evidente e la squadra ne ha beneficiato enormemente. L'Udinese ha dimostrato di avere un potenziale offensivo importante, e se il tridente dovesse continuare a giocare a questi livelli, potrà sicuramente ambire a posizioni di classifica più prestigiose. Per Runjaic, questa potrebbe essere la chiave di volta della stagione. Il tecnico ha potrebbe aver trovato la formula giusta per far rendere al meglio i suoi giocatori offensivi, e ora dovrà lavorare per mantenere alta la concentrazione e la determinazione della squadra. Le ultime di mercato: Beffa per Runjaic: l’affare salta per due secondi <<<