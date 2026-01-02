Udinese – Ekkelenkamp: il “sostituto d’oro”: il valore di mercato

Si è integrato nel contesto bianconero gradualmente, senza mai assicurarsi stabilmente un posto da titolare, tuttavia il suo sviluppo è continuo e il ragazzo deve ancora rivelare tutte le sue capacità. Qual è il suo ruolo? Inizialmente arrivato come trequartista, ora ricopre il ruolo di mezz'ala in un centrocampo a cinque.

Nel 2024, l'Udinese ha investito 8 milioni di euro per acquisire Ekkelenkamp a titolo definitivo, con un ulteriore bonus di 500mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto valido fino al 2029 ed è giunto in Italia dopo aver maturato esperienza nei Paesi Bassi con Almere City e Ajax; ha anche militato in Belgio con l'Anversa e in Germania con l'Hertha Berlino. Inoltre, oltre ai suoi compiti da trequartista e mezz'ala in un centrocampo a cinque, è in grado di giocare come esterno destro a centrocampo e ha anche ricoperto in passato il ruolo di seconda punta.