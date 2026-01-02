Jurgen Ekkelenkamp è uno dei calciatori dell'Udinese che ha mostrato un progresso notevole dal suo arrivo in Italia. Acquistato nell'estate del 2024 dalla squadra belga dell'Anversa, questo centrocampista del 2000 era un talento ancora da sviluppare, con potenzialità evidenti ma una certa mancanza di continuità nel rendimento.
Udinese – Ekkelenkamp: il “sostituto d’oro”: il valore di mercato
Si è integrato nel contesto bianconero gradualmente, senza mai assicurarsi stabilmente un posto da titolare, tuttavia il suo sviluppo è continuo e il ragazzo deve ancora rivelare tutte le sue capacità. Qual è il suo ruolo? Inizialmente arrivato come trequartista, ora ricopre il ruolo di mezz'ala in un centrocampo a cinque.
Nel 2024, l'Udinese ha investito 8 milioni di euro per acquisire Ekkelenkamp a titolo definitivo, con un ulteriore bonus di 500mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto valido fino al 2029 ed è giunto in Italia dopo aver maturato esperienza nei Paesi Bassi con Almere City e Ajax; ha anche militato in Belgio con l'Anversa e in Germania con l'Hertha Berlino. Inoltre, oltre ai suoi compiti da trequartista e mezz'ala in un centrocampo a cinque, è in grado di giocare come esterno destro a centrocampo e ha anche ricoperto in passato il ruolo di seconda punta.
