News Udinese | Il vero colpo dell’estate bianconera è già in rosa

I friulani hanno da poco concluso il giro delle amichevoli precampionato e un giocatore è salito in cattedra, prendendosi la scena

L'amichevole di stamattina terminata 2-0 in favore del Chelsea ha di fatto terminato le uscite dei friulani in gare non ufficiali. Stasera è in programma Feralpisalò-Sudtirol, gara che determinerà la sfidante dei bianconeri il prossimo 5 agosto in Coppa Italia. Le sfide di questo precampionato hanno mostrato evidenti miglioramenti negli uomini di Sottil, sia tattici che soprattutto tecnici.

Il giocatore che sembra risentire in modo più positivo di questa ventata d'aria fresca è Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco ha stupito tutti in queste prime uscite del club friulano, sfoderando prestazioni importanti soprattutto sul piano della maturità. Che sia l'anno della consacrazione a questi livelli? Questo è ancora da vedere, ma se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere l'anno giusto in cui il talento del classe '02 possa sbocciare definitivamente.

Il Ruolo

Al momento Lazar Samardzic parte dietro nelle gerarchie di Sottil rispetto a Roberto Pereyra e Jean-Victor Makengo, coppia che l'anno scorso ha garantito il giusto mix di dinamismo e inventiva, che ha permesso all'Udinese di chiudere il campionato con la nomea di sorpresa positiva. Ma il tempo per dimostrare tutto il suo valore è dalla sua. Inizialmente sarà inserito a gara in corso, come freccia da scoccare nella ripresa. Ma la mezzala tedesca, in queste prime uscite, ha mostrato un netto miglioramento rispetto all'anno scorso, dove pareva ancora troppo acerbo fisicamente. Nella stagione d'esordio ha comunque siglato 2 reti e 2 assist, numeri accettabili per un giocatore con il suo minutaggio. Quest'anno invece può esplodere. La chimica con i compagni è migliorata e di conseguenza anche la consapevolezza nei propri mezzi. Samardzic adesso è pronto al salto di qualità, vista anche la fiducia che Sottil ripone nel suo talento cristallino. Così, nonostante i colpi di mercato sferrati da Marino in questa finestra estiva, la vera arma in più della formazione friulana rispetto alla scorsa stagione potrebbe essere proprio il numero 24.