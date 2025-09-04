La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite di Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata, oltre ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. L'Udinese scenderanno in campo di domenica in tre occasioni, due delle quali saranno partite in orario pranzo. Il match casalingo contro il Milan e la trasferta a Cremona si disputeranno alle 20. 45, con la prima in programma di sabato e la seconda di domenica.
udinese
Udinese – Gli impegni fino a Novembre sono definiti: le date e gli orari
Ecco il programma dell’Udinese:
4ª giornata
Udinese-Milan
Sabato 20 settembre alle 20. 45 (DAZN/Sky)
Sedicesimi di finale
Udinese-Palermo
Martedì 23 settembre alle 18. 30 (Italia 1)
5ª giornata
Sassuolo-Udinese
Domenica 28 settembre alle 12. 30 (DAZN)
6ª giornata
Udinese-Cagliari
Domenica 5 ottobre alle 12. 30 (DAZN)
7ª giornata
Cremonese-Udinese
Lunedì 20 ottobre alle 20. 45 (DAZN/Sky)
8ª giornata
Udinese-Lecce
Sabato 25 ottobre alle 15. 00 (DAZN)
9ª giornata
Juventus-Udinese
Mercoledì 29 ottobre alle 18. 30 (DAZN)
10ª giornata
Udinese-Atalanta
Sabato 1 novembre alle 15. 00 (DAZN)
11ª giornata
Roma-Udinese
Domenica 9 novembre alle 18. 00 (DAZN/Sky)
12ª giornata
Udinese-Bologna
Sabato 22 novembre alle 15. 00 (DAZN)
Le ultime di mercato:Runjaic libera tutti? Tre cessioni alle porte <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA