Udinese – Gli impegni fino a Novembre sono definiti: le date e gli orari

Il calendario della Serie A è stato definito fino alla fine di Novembre: andiamo a scoprire le date e gli orari degli impegni bianconeri
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite di Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata, oltre ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. L'Udinese scenderanno in campo di domenica in tre occasioni, due delle quali saranno partite in orario pranzo. Il match casalingo contro il Milan e la trasferta a Cremona si disputeranno alle 20. 45, con la prima in programma di sabato e la seconda di domenica.

Ecco il programma dell’Udinese:

4ª giornata

Udinese-Milan

Sabato 20 settembre alle 20. 45 (DAZN/Sky)

Sedicesimi di finale

Udinese-Palermo

Martedì 23 settembre alle 18. 30 (Italia 1)

5ª giornata

Sassuolo-Udinese

Domenica 28 settembre alle 12. 30 (DAZN)

6ª giornata

Udinese-Cagliari

Domenica 5 ottobre alle 12. 30 (DAZN)

7ª giornata

Cremonese-Udinese

Lunedì 20 ottobre alle 20. 45 (DAZN/Sky)

8ª giornata

Udinese-Lecce

Sabato 25 ottobre alle 15. 00 (DAZN)

9ª giornata

Juventus-Udinese

Mercoledì 29 ottobre alle 18. 30 (DAZN)

10ª giornata

Udinese-Atalanta

Sabato 1 novembre alle 15. 00 (DAZN)

11ª giornata

Roma-Udinese

Domenica 9 novembre alle 18. 00 (DAZN/Sky)

12ª giornata

Udinese-Bologna

Sabato 22 novembre alle 15. 00 (DAZN)

