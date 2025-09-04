Udinese – Gli impegni fino a Novembre sono definiti: le date e gli orari

Il calendario della Serie A è stato definito fino alla fine di Novembre: andiamo a scoprire le date e gli orari degli impegni bianconeri

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite di Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata, oltre ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. L'Udinese scenderanno in campo di domenica in tre occasioni, due delle quali saranno partite in orario pranzo. Il match casalingo contro il Milan e la trasferta a Cremona si disputeranno alle 20. 45, con la prima in programma di sabato e la seconda di domenica.