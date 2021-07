News Udinese – Importanti novità per le amichevoli: ecco tutti i dettagli

L'Udinese continua a preparare la sua stagione nel ritiro austriaco. Anche nella giornata di ieri gli uomini di Luca Gotti hanno svolto una doppia sessione: mattinata incentrato sul lavoro atletico mentre pomeriggio seduta tattica. L'allenatore vuole inserire delle novità nell'Udinese del prossimo campionato. Ma senza abbandonare le certezze della squadra. Infatti come ammesso da Samir, l'idea è di passare piano piano ad una difesa a 4 ma solo alla fine del calciomercato. E i lavori che la squadra sta svolgendo in questi giorni potranno vedersi già nei prossimi match amichevoli: domani contro lo SturmGraz e sabato contro il Lens. E proprio per questi due appuntamenti sono emerse delle novità: vediamole nel dettaglio <<<