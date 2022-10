Udinese | L’importanza del 10: da sicuro partente a leader indiscusso

La parabola di Gerard Deulofeu: in estate sembrava destinato a partire, ora guida i bianconeri verso obiettivi prestigiosi

Redazione

L'Udinese si coccola Gerard Deulofeu. Il talento catalano, da quando è arrivato, ha preso per mano la squadra e la sta guidando verso lidi di classifica inesplorati. A Udine sta vivendo una seconda giovinezza, tra gol e prestazioni che non vanno mai sotto la sufficienza. E a pensare che in estate un suo addio sembrava cosa ormai certa: "Chi lo vuole deve fare un'offerta giusta per il suo livello" aveva sentenziato in estate il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Tradotto, servono almeno 20 milioni di euro.

Intanto Jerry diventa di partita in partita il volto della squadra di Sottil, che domenica ha perso dopo 9 risultati utili consecutivi, rimanendo però al sesto posto, agganciata alla zona europea. Sei assist e due gol quest'anno per Deulofeu, che con 8 tra passaggi decisivi e reti è lo spagnolo ad aver partecipato attivamente a più gol nei cinque campionati principali europei dopo Borja Iglesias del Betis Siviglia (9, sette centri e due assist). Cifre che però molto probabilmente non serviranno a fargli prendere un volo per il Qatar.

A un passo dall'addio — Prima dell'inizio della stagione, l'attaccante era stato vicino al Napoli. Il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, aveva trovato un accordo con l'entourage del giocatore, ma prima di presentare una proposta importante all'Udinese aveva bisogno di fare spazio in rosa. Per far entrare Deulofeu occorreva la cessione di Politano. Gattuso lo voleva a Valencia, ma non se n'è fatto nulla. Demotivato? Macché, Gerard a Udine si sente a casa. Intanto, Sottil se lo coccola e se lo tiene stretto. Deulofeu è l'uomo da record dell'Udinese che punta all'Europa.