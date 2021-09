Notizie Udinese – Il Napoli si avvicina / Ecco perchè l’impresa è possibile

Lunedì alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio di Udinese-Napoli. I bianconeri possono fare il colpaccio. Ecco perchè

Forse qualche tifoso friulano stenta a crederci, invece è tutto vero. L' Udinese , dopo tre partite è ancora imbattuta: sette punti conquistati e quinto posto in classifica . Nemmeno il più ottimista si sarebbe aspettato un inizio del genere, soprattutto dopo le cessioni di big come Rodrigo De Paul e Juan Musso. Grazie al lavoro della società e dello staff tecnico, l'Udinese è una squadra matura, compatta e con tanta voglia di stupire. Adesso, è arrivato il momento di mostrare il reale valore. Lunedì, i bianconeri saranno chiamati ad un impegno durissimo. Alla Dacia Arena arriva il Napoli capolista. L'impresa è difficile, ma non impossibile. Ecco il perchè.

Nel calcio, un aspetto fondamentale è quello legato alla mentalità. Spesso, in questi anni con miser Gotti, l'Udinese è riuscita a dare quel qualcosa in più nelle partite importanti. Per esempio, nella passata stagione, i bianconeri hanno quasi sempre disputato un'ottima partita contro le prime sette classificate. Addirittura, all'Olimpico contro i biancocelesti sono arrivati i tre punti. Ottimi pareggi invece contro le due squadre di Milano e con l'Atalanta. I friulani, alla Dacia Arena, hanno disputato grandi partite contro Roma, Napoli e Vecchia Signora anche se purtroppo è arrivata la sconfitta. Discorso diverso, se prendiamo in considerazione le gare giocate fuori casa contro questi ultimi tre club, dove l'Udinese non è praticamente scesa in campo. Inoltre, quest'anno i bianconeri hanno già affrontato un top team. Sappiamo tutti com'è andata: super pareggio in rimonta. Quindi, i ragazzi di Gotti hanno già dimostrato che possono giocare alla pari con tutti. Sarà fondamentale, però, approcciare la partita nel modo giusto. C'è un altro aspetto da non sottovalutare.