News Udinese – In arrivo un altro ritiro / Il mister non può stare tranquillo

La squadra manca la vittoria per l'ennesima volta, questa prestazione non è scesa giù alla dirigenza bianconera. In arrivo un altro ritiro

La squadra bianconera dopo aver trovato la vittoria contro il Sassuolo prima della pausa nazionali sembrava essere uscita da un tunnel abbastanza pericoloso, ma la sconfitta con il Torino e il pareggio 0-0 contro il Genoa, hanno fatto ripiombare subito delle preoccupazioni sul team. Urge trovare una soluzione e bisogna farlo il prima possibile. Probabilmente la dirigenza ha già deciso, anche se una comunicazione ufficiale non è ancora arrivata. Potrebbe essere solo questione di tempo, prima di trovare una soluzione. Anche il mister non può stare tranquillo dopo questi risultati. Bisogna tornare a lottare e bisogna tornare a vincere. La società è stanca degli ultimi risultati.

Il mister

L'ennesimo match senza vittoria mette sulla graticola anche il tecnico bianconero, anche se al momento è arrivata una conferma abbastanza decisa da parte del patron bianconero. C'è comunque da contare che quelle parole sono state comunicate nel pre-partita, perciò prima che arrivasse l'ennesima prestazione incolore. Ora bisogna lavorare duramente per trovare una possibile soluzione. Tutti assieme, dal mister ai giocatori passando anche per la dirigenza, che in questo mercato di Gennaio si dovrà dar da fare. Continuare a lavorare uniti è l'unica chance che si ha per rilanciarsi, anche se il tecnico sa che deve fare di più. La società cerca di far unire il gruppo, non a caso è stato emesso l'ennesimo verdetto.

Il ritiro

Secondo la Tv ufficiale del club bianconero, il team partirà con un ritiro da domani fino a Giovedì, data della partita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Sicuramente un altro impegno tutt'altro che semplice, ma la condizione della società romana è tutt'altro che positiva, motivo per cui potrebbe esserci anche un risultato a sorpresa. Però c'è bisogno di tutti.