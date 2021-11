Udinese-Genoa / Gotti: ”Ci è mancato Pereyra. Dispiace per Udogie”

Al termine del match della Dacia Arena contro il Genoa, mister Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Gotti ha detto la sua sul match. ''La partita è stata giocata con grande intensità da entrambe le squadre. Questo penalizza molto la qualità del palleggio. Nel primo tempo abbiamo lasciato palla al Genoa. Nella ripresa, invece, abbiamo alzato il baricentro e la pressione, cercando di utilizzare tutte le caratteristiche che abbiamo in rosa vicino all'area avversaria, ma non siamo riusciti a fare gol. Mi dispiace per Udogie perchè oggi è il suo compleanno: compie 19 anni. Aveva fatto un bel gesto tecnico nel recupero, ma purtroppo era fuorigioco. Bisogna lavorare. Noi siamo molto fallosi nella rifinitura. Sbagliamo troppe scelte. In campo siamo aggressivi e concediamo poco, ma negli ultimi 30 metri non sfruttiamo al meglio le qualità che abbiamo.Deulofeu e Pussetto hanno caratteristiche diverse. L'argentino ha bisogno di spazi, mentre lo spagnolo deve isolarsi per l'uno contro uno. Limitando il numero degli spazi diventano meno pericolosi anche se si trovano ad agire vicino alla porta avversaria''.