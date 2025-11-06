mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Difesa a tre e Davis in pole? La probabile di Runjaic

udinese

News Udinese – Difesa a tre e Davis in pole? La probabile di Runjaic

News Udinese – Difesa a tre e Davis in pole? La probabile di Runjaic - immagine 1
Davis è ancora da valutare, scalpita Buksa per un posto da titolare così come Kabasele potrebbe essere confermato al centro della difesa
Lorenzo Focolari Redattore 

Sulla scia di tutte le partite disputate sino a qui l'Udinese potrebbe adottare il classico 3-5-2 in occasione della gara contro la Roma. La sfida all'Olimpico è un banco di prova molto arduo per gli uomini di Runjaic. Il tecnico tedesco inizia ad elaborare una prima probabile formazione.

In porta troviamo Okoye. Davanti a sé nel terzetto di difesa potrebbero giocare Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulle fasce scalpitano Zanoli a destra e Kamara a sinistra sebbene i ballottaggi in queste zone del campo siano molto probabili.

A centrocampo Ekkelenkamp corre per un'altra titolarità assieme a Karlstrom e Atta. La coppia davanti vedrebbe Zaniolo e ad oggi Davis (condizioni attualmente in dubbio, Buksa rimane la prima alternativa). Le ultime di mercato: Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet <<<

Leggi anche
Udinese – I giallorossi vanno in Europa e Runjaic lavora al Bruseschi
Udinese – Davis tenta il recupero: le condizioni dell’attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA