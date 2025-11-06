News Udinese – Difesa a tre e Davis in pole? La probabile di Runjaic

Davis è ancora da valutare, scalpita Buksa per un posto da titolare così come Kabasele potrebbe essere confermato al centro della difesa

Sulla scia di tutte le partite disputate sino a qui l'Udinese potrebbe adottare il classico 3-5-2 in occasione della gara contro la Roma . La sfida all'Olimpico è un banco di prova molto arduo per gli uomini di Runjaic . Il tecnico tedesco inizia ad elaborare una prima probabile formazione.

In porta troviamo Okoye. Davanti a sé nel terzetto di difesa potrebbero giocare Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulle fasce scalpitano Zanoli a destra e Kamara a sinistra sebbene i ballottaggi in queste zone del campo siano molto probabili.