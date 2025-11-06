Sulla scia di tutte le partite disputate sino a qui l'Udinese potrebbe adottare il classico 3-5-2 in occasione della gara contro la Roma. La sfida all'Olimpico è un banco di prova molto arduo per gli uomini di Runjaic. Il tecnico tedesco inizia ad elaborare una prima probabile formazione.
News Udinese – Difesa a tre e Davis in pole? La probabile di Runjaic
Davis è ancora da valutare, scalpita Buksa per un posto da titolare così come Kabasele potrebbe essere confermato al centro della difesa
In porta troviamo Okoye. Davanti a sé nel terzetto di difesa potrebbero giocare Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulle fasce scalpitano Zanoli a destra e Kamara a sinistra sebbene i ballottaggi in queste zone del campo siano molto probabili.
A centrocampo Ekkelenkamp corre per un'altra titolarità assieme a Karlstrom e Atta. La coppia davanti vedrebbe Zaniolo e ad oggi Davis (condizioni attualmente in dubbio, Buksa rimane la prima alternativa). Le ultime di mercato: Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet <<<
