Udinese – Davis e le sue qualità in Serie A: le parole

L’attaccante dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni in cui analizza il suo rendimento possibile in Serie A

Lorenzo Focolari Redattore 12 settembre - 09:11

Keinan Davis ha l'impressione di aver finalmente fatto un cambio decisivo. I problemi fisici che lo hanno afflitto nel suo anno e mezzo iniziale a Udine sono ormai superati, e adesso è pronto a dare il massimo. In un'intervista a SkySportsUk, l’attaccante britannico ha dichiarato: “È stata un'esperienza tremenda, non ho avuto la possibilità di dimostrare nulla ai tifosi ed è stato molto difficile. Ottieni il rispetto dei tuoi compagni solo quando esprimi le tue capacità. Se ti alleni da solo, non riesci a costruire quel legame, poiché segui un programma diverso. Ti senti intrappolato in una sorta di limbo. Neppure in trasferta viaggi con la squadra. Questo rende complicato sentirsi parte di un gruppo e può diventare pesante. Ora ho la sensazione di aver lasciato tutto ciò alle spalle, mi sento a mio agio qui e tutti cominciano a rendersene conto”.

Davis si è descritto spiegando di possedere “Rapidità, potenza e abilità nel mantenere il possesso, coinvolgendo i compagni. Porto il “lato fisico” nella Serie A, che è diverso dalla Premier League, più orientata alla transizione. In Italia si preferisce un gioco difensivo più chiuso, il che può rappresentare una sfida per un attaccante. I calciatori non sono sempre i più veloci o i più forti, ma mentalmente hanno una predisposizione per la difesa. Quando difendevo in Inghilterra, non pensavo mai di attaccare il numero 6 avversario e poi di pressare. Qui l’allenatore dà molta importanza a questo aspetto e infatti è nel piano tattico che ho fatto i maggiori progressi”.

Il prossimo avversario sarà il Pisa: "Vincere contro l'Inter ti fa guadagnare fiducia: se riesci con loro, puoi affrontare chiunque. L'Inghilterra è sempre stata una priorità nei miei pensieri, ma il mio arrivo in Friuli mi ha fatto vedere molte cose. Ci sono molti grandi club che non avevo compreso appieno. In Europa ci sono Italia, Germania e Francia. Non vedo più l'Inghilterra come un obbligo, ora voglio semplicemente godermi il gioco".