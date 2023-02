News Udinese, Inchiesta Prisma: si indaga sul trasferimento di Mandragora

La Procura di Torino cerca così di far luce su quelli che Fabio Paratici , ex ds della Juventus, denominò come "debiti morali". Questi debiti, come riportato dal "Corriere della Sera", sarebbero invece reali secondo gli inquirenti, che starebbero analizzando il trasferimento di Rolando Mandragora dai bianconeri all'Udinese nel 2018, sentendo il padre del giocatore, suo agente, il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia e Maurizio Lombardo , ex dirigente bianconero, oggi in forza alla Roma.

"Carta Mandragora"

Rolando Mandragora, nella sessione di calciomercato estiva del 2018, passò ai friulani per 20 milioni di euro dopo due anni alla Juventus. Con questa trattativa, infatti, la Juve generò una plusvalenza di 13,7 milioni di euro ma non solo. Mandragora fu poi riacquistato dalla società di Torino per 10 milioni più bonus per poi esser girato in prestito all'Udinese, il tutto per far quadrare i conti. L'affare, infatti, avrebbe permesso alla società bianconera di iscrivere nel bilancio 2019 la plusvalenza e non il debito di 26 milioni.