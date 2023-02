Udinese | Saluto di Ebosse, forfait di Bijol e dubbio su Perez – la raffica

L'Udinese si è già messo al lavoro sui campi da gioco del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. La partita contro lo Spezia rappresenta un vero e proprio crocevia della seconda parte di stagione tutt'altro che positiva. Serve sicuramente una vittoria per poter trovare quei punti pesanti che mancano da inizio 2023.

Questa giornata non è stata delle migliori per la società friulana. Quasi tutta la difesa titolare ha alzato bandiera bianca in vista del prossimo impegno. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere il riassunto delle ultime 24h in casa Udinese. Il riassunto di giornata <<<