Udinese – Incredibile a Verona: l’ex bianconero pronto al ritorno

La squadra gestita dai Setti sembra aver capito ben poco di questo inizio di stagione. Sin dal primo giorno le difficoltà si stanno moltiplicando e la stanno facendo da padrone. L'Hellas Verona sembra averci capito ben poco sin da questa estate con l'arrivo del nuovo direttore generale Marroccu. I primi disguidi sono arrivati ben prima che iniziasse questa stagione quando proprio il direttore non voleva l'arrivo di Gabriele Cioffi. Il mister è stato cacciato, infatti, alle prime difficoltà ed è anche stato incolpato di tutti i problemi della squadra scaligera. In pochissimo tempo, però, tutti i nodi sono venuti al pettine ed infatti a Verona sembra che tutto possa ancora cambiare (per l'ennesima volta).

Da quando è arrivato in cabina di regia, nemmeno il tanto apprezzato (ma ancora sprovvisto di patentino) Salvatore Bocchetti è stato in grado di fare la differenza. Al momento sono arrivate solamente grandi sconfitte e di conseguenza la società sta pensando all'ennesimo ed incredibile ribaltone totale. Nelle ultime ore sta arrivando la possibilità di un ritorno da parte dell'ex Udinese. I cinque punti in classifica sono decisamente pochi per poter sperare in una salvezza, ma sono pur sempre arrivati con il tecnico tanto criticato di conseguenza ancora tutto può cambiare.

Monza crocevia della stagione — Vista la lunga sosta e la possibilità di ricominciare la stagione praticamente dall'inizio, il prossimo match si può definire come un crocevia importantissimo. La sconfitta contro il Monza potrebbe portare al secondo esonero stagionale e soprattutto al ritorno in panchina di Gabriele Cioffi. Una situazione che si può definire ancora in completo divenire e su cui è difficile fare riferimento. Solo il tempo ci potrà dire la prossima decisione di una stagione confusa da parte dei veneti.