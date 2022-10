Notizie Udinese / Oltre a Cioffi, anche Pinzi dice addio all’ Hellas Verona

Finisce qui anche l'avventura per un altro ex Udinese in quel di Verona. L'Hellas Verona ha comunicato di aver sollevato nella giornata di ieri Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Al tecnico è risultata fatale la quarta sconfitta consecutiva che ha impantanato gli scaligeri nei bassi fondi del campionato. Una situazione alquanto al di sotto delle aspettative, per una squadra che la scorsa stagione ha mostrato un bel calcio e risultati importanti. Certamente non è solo colpa dell'ex tecnico dei bianconeri, ma anche di un mercato in uscita che ha svuotato la rosa di leader tecnici come Barak e Simeone e un mercato in entrata che non è stato in grado di sostituirli.